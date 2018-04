Quatre œuvres d'art ont disparu à l'Assemblée nationale

publié le 04/04/2018 à 12:35

Deux tableaux, une gravure et une oeuvre d'art contemporain. Ces quatre réalisations artistiques sont actuellement "portées disparues" à la suite d'un recensement "effectué par la cellule œuvres d'art du service des affaires immobilières et du patrimoine fin 2017", a confirmé la présidence de l'Assemblée à l'AFP.





Les œuvres étaient "accrochées au mur dans des bureaux", a précisé la présidence. "Les recherches menées jusqu'à présent n'ont pas permis de les localiser". Parmi les objets dérobés, on décompte une oeuvre de Takis qui appartient au Fonds national d'art contemporain, d'un tableau d'Hervé Télémaque, d'un autre de Richard Texier et d'une gravure d'un auteur inconnu. Ces trois dernières pièces sont la propriété de l'Assemblée nationale.

Alors qu'une plainte a été déposée, la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne a été saisie de l'enquête, a-t-on appris de source policière.