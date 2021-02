publié le 25/02/2021 à 22:35

Deux policiers sous couverture sont morts ce mercredi 24 février après-midi à Quezon, aux Philippines. Ils ont été abattus par des agents de la PDEA, l’Agence philippine de lutte contre la drogue. Une fusillade a éclaté alors que les deux policiers, sous couverture, étaient entrain d'acheter de la drogue sur le parking d'un fast-food, dans le cadre de leur opération.

C'est là, rapporte CNN, qu'ils sont tombés face à des agents de la PDEA, qui ignoraient leur couverture. Selon CNN, relayé en France par Cnews, des tirs ont alors été échangés, "dont les circonstances ne sont pas encore claires", selon le média américain. Les deux policiers ont été tués et trois agents de la PDEA blessés, ont dû être transportés à l’hôpital.

Les autorités ont lancé une enquête conjointe de la police nationale philippine et la PDEA et une enquête du Bureau national d'investigation des Philippines. Le général Ildebrandi Usana, porte parole de la police nationale, a déclaré que l'incident, "bien que grave, n'affectera en aucun cas la relation opérationnelle et la coordination", entre les deux services.