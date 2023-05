Pérou : 58 kg de cocaïne floqués de symboles nazis saisis

C'est une étrange cargaison sur laquelle la police antidrogue péruvienne a mis la main. Les autorités ont annoncé jeudi 25 mai la saisie de 58 kilos de cocaïne, prêts à être expédiés vers la Belgique depuis un port du nord du pays, emballés dans des paquets individuels floqués du drapeau nazi.

La poudre blanche était répartie dans une cinquantaine de paquets avec le mot "Hitler" écrit en surimpression. La cargaison a été découverte dans un container sur un navire battant pavillon libérien au terminal portuaire de Paita, une petite ville proche de l'Equateur. Aucune arrestation n'a été signalée.

C'est la première fois que la police antidrogue dit saisir une cargaison de cocaïne portant des symboles de l'Allemagne nazie (1933-1945). Le Pérou est parmi les trois plus grand pays producteurs de cocaïne au monde, avec la Bolivie et la Colombie. Les autorités estiment sa production à 400 tonnes par an. Quelque 22 tonnes ont été saisies en 2022.



