Pérou : 200 touristes évacués du Machu Picchu après avoir été piégés 5 jours

Le Machu Picchu s'élève à 2,430 mètres. Lieu touristique incontournable, c'est l'endroit le plus visité du Pérou. Il représente le point de rencontre entre le bassin amazonien et les Andes péruviennes. Un sanctuaire historique se trouve à son sommet.

Un soulagement. Quelque 200 touristes ont été évacués ce samedi du célèbre site inca en raison des troubles au Pérou. 500 touristes américains, français, australiens, allemands, mais aussi péruviens, se sont retrouvés coincés mardi 13 décembre, au pied du Machu Picchu.

Le site du patrimoine mondial de l'humanité se trouve dans la petite ville de Aguas Calientes, où la ligne de train a été coupée par des manifestants qui protestent contre la destitution et l'incarcération, le 7 décembre, de l'ancien président Pedro Castillo et demandent de nouvelles élections.

Or, le chemin de fer est l'unique moyen de se rendre à Aguas Calientes mais aussi d'en sortir. Les touristes se sont donc retrouvés à attendre dans l'incertitude pendant 5 jours dans des chambres d'hôtel du village sans leurs affaires. La plupart d'entre eux logeait à Cuzco, la ville impériale inca, située à 110 km.

"Le Machu Picchu c'était formidable, mais on se souviendra plus des jours de stress qui ont suivi. Inoubliable", plaisante Alex Lim, un touriste canadien évacué samedi. "C'est bien mignon Aguas Calientes, mais une heure après, t'as plus rien à faire ! Alors 5 jours…", commente de son côté le Brésilien Guilherme Bucco, professeur à l'université de Porto Alegre relayé par l'AFP.

Une évacuation laborieuse

Le trajet du retour n'aura pas été de tout repos. Après que 29 km de voie entre Piscacucho et Aguas Calientes ont été dégagés par les autorités et les cheminots, les voyageurs se sont heurtés à une difficulté supplémentaire : une énorme pierre trônant entre les rails, précipitée des falaises par les manifestants.

Conséquence, les touristes ont dû marcher la nuit tombée quelque deux kilomètres sur les cailloux de la voie ferrée, à la lumière des téléphones portables pour rejoindre les mini vans qui les attendaient pour les ramener à Cuzco. Si des policiers et cheminots ont aidé certains à porter leurs sacs, le trajet escarpé n'était pas facile, notamment pour les plus âgés.

Après le casse-tête de l'évacuation, le ministre du Tourisme croise les doigts pour que les manifestations qui ont faits 18 morts cessent et que le "tourisme puisse reprendre".

