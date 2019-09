et AFP

publié le 16/09/2019 à 04:05

Un drame évité de justesse. Aux Pays-Bas, une voiture a foncé dans le public lors de la remise des prix d'une compétition d'autocross ce dimanche 15 septembre. Le bilan fait état d'au moins quatre blessés, a rapporté la police, évoquant "une rixe qui aurait dégénéré".

Le conducteur et la passagère du véhicule, une "voiture de course" selon la police, ont été arrêtés. Il s'agit d'un homme de 21 ans, originaire de Reuver, et d'une femme de 17 ans, originaire de Veghel, deux localités du sud du pays.

"Quatre personnes -- deux hommes, une femme et un petit garçon -- ont été transportées à l'hôpital. La nature de leurs blessures nous est inconnue", a précisé la police néerlandaise. Les secours ont également porté assistance à trois autres personnes. Selon un porte-parole de la police, la vie des blessés n'était pas en danger, a rapporté toutefois la télévision publique NOS.

Une enquête a immédiatement été ouverte pour déterminer les motivations du conducteur et de sa passagère, mais selon la police, "la cause pourrait être une rixe qui a dégénéré avant l'incident". Les deux personnes arrêtées devaient être entendues par les enquêteurs du service des accidents de la route, a indiqué la police.

#leende #maarhezerweg: auto zou op publiek zijn ingereden bij prijsuitreiking autocross. Meerdere gewonden, ook zou er worden gevochten. Hulpdiensten gaan massaal ter plaatse. Meer info volgt. — Politie Oost-Brabant (@politieob) September 15, 2019