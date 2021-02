et AFP

publié le 26/02/2021 à 03:03

Sa valeur symbolique était forte. Placée à l'entrée du Conseil de sécurité de l'ONU, une vaste tapisserie représentant Guernica, l'œuvre de Pablo Picasso, avait pour but de sensibiliser les diplomates aux ravages de la guerre. Prêtée par Nelson Rockefeller en 1984, elle va être récupérée par Nelson Rockefeller Junior, ont indiqué les Nations unies ce jeudi 25 janvier.

Commandée en 1955 par le milliardaire et tissée par l'atelier français Jacqueline de La Baume-Dürrbach, cette tapisserie était prêtée à l'ONU depuis 1984. Depuis presque quatre décennies, présidents, ministres et ambassadeurs passaient devant cette œuvre pour se rendre dans la chambre de l'instance la plus importante de l'organisation en charge de la paix dans le monde.

Les Nations unies n'ont pas expliqué la raison pour laquelle la famille Rockefeller avait voulu reprendre la tapisserie. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de la Fondation Rockefeller.

Jeudi, le vaste mur auquel la tapisserie était suspendue, représentant le bombardement de la ville de Guernica le 26 avril 1937 par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, était vide. Comme cela est déjà arrivé encore récemment à l'ONU, une bataille est désormais attendue entre des pays membres pour savoir lequel aura le droit d'y apposer une œuvre d'un de ses ressortissants célèbres.