"On est en direct" : pour Bernard Kouchner, Volodymyr Zelensky est "le héros de l'Europe"

Depuis maintenant dix-huit jours, l'invasion russe de l'Ukraine est sur toutes les lèvres. Le sujet a été une nouvelle fois abordé samedi 12 mars sur France 2, dans l'émission On est en direct présentée par Laurent Ruquier et Léa Salamé. Invité sur le plateau, Bernard Kouchner a tenu à saluer "l'héroïsme" du président ukrainien.

Volodymyr Zelensky "est le héros de l'Europe", a ainsi déclaré l'ancien ministre des Affaires étrangères et européennes, assurant avoir "beaucoup d'admiration et de reconnaissance" pour ce dernier. Au-delà du rôle de chef de guerre, Bernard Kouchner est également revenu sur l'élection du président ukrainien, ancien comédien, en 2019. Il estime ainsi que ce dernier "a été élu parce qu'il était le moins corrompu" et qu'il a réussi "à souder la société ukrainienne autour de lui".

Bernard Kouchner a en revanche eu des mots très durs envers le porte-parole de l’ambassade de Russie en France Alexander Makogonov. "Poliment, c’est un escroc, un menteur, un type qui suit les ordres. Pas poliment, c’est un salop", a-t-il ainsi jugé.