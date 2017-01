Asie : Google fête le nouvel an chinois 2017

Le moteur de recherche a créé un Doodle en hommage au coq de feu, animal de l'année selon le calendrier chinois.

Crédit : Google Le Doodle du Nouvel An chinois 2017

par Ambre Deharo publié le 27/01/2017 à 05:00

En Chine, à Hong-Kong et Taïwan, on s'apprête à passer à la nouvelle année. Selon le calendrier lunaire, l'année 2017 commence le 27 janvier et mettra à l'honneur le coq de feu. Pour l'occasion, Google a changé de couleur et s'est paré d'orange et de feu pour célébrer ce passage avec un Doodle spécial. Boulettes de pâtes frites, feux d'artifices, lampions... tout y est.



Chaque année, le nouvel an lunaire tombe lors de la première nouvelle lune entre le 21 janvier et le 20 février. Il n'y a donc jamais de date fixe, mais cela n'empêche pas les traditions de rester. L'une d'entre elles consiste, pour les familles, à nettoyer leur intérieur afin d'éloigner la malchance et d'accueillir les bonnes ondes. Au dîner est normalement prévu du "poon choi", un met réalisé à partir de viandes, poissons et légumes, que tout le monde partage. Dans les villes, les rues s'habillent de rouge et d'or pendant que des lions dansent au milieu de lanternes en papier.



Selon la légende, ces traditions auraient pour but d'éloigner le Nian, un monstre de la mythologie qui aurait pour habitude d'attaquer un vieux village à chaque nouvel an. Mais cette bête étant effrayée par la couleur rouge et le bruit, les parades dans les rues seraient la meilleure façon de le tenir à distance.