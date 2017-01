ÉCLAIRAGE - Samedi 28 janvier, des festivités auront lieu un peu partout dans le monde pour célébrer le passage au coq de feu.

Crédit : PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Le Nouvel An chinois à Lisbonne, le 21 janvier 2017

par Julien Absalon publié le 27/01/2017 à 00:28

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Après le singe de feu, le coq de feu est à l'honneur du Nouvel an chinois. Pour ce cru 2017, les festivités auront lieu samedi 28 janvier. Cette date, calquée sur le calendrier luni-solaire, correspond à la deuxième nouvelle lune après le solstice d'hiver qui intervient fin décembre.



Avant 2017, le coq avait été célébré en 2005, 1993, 1981, 1969, 1957 ou encore 1945. Il revient en effet perpétuellement en rotation avec les onze autres signes du zodiaque (le rat, le boeuf, le tigre, le lièvre, le dragon, le serpent, le cheval, le chèvre, le signe, le chien ou encore le cochon). Quant à l'élément du feu, il alterne avec les quatre autres éléments de l'astrologie chinoise : le bois, la terre, le métal et l'eau.



Les personnes ayant pour signe le coq auraient tendance à être intelligents et particulièrement travailleurs. Ils ont tendance à être loyaux et très dévoués, et seraient de grands adeptes de sport. Concernant le feu, il est en étroite relation avec la planète Mars. Les natifs de cet élément sont fiables et, eux aussi, font tout pour atteindre leurs objectifs.



À Paris, des festivités auront lieu dans le quartier chinois du XIIIe arrondissement, où aura lieu le traditionnel défilé. Il doit partir du 44 avenue d'Ivry, à 13 heures. Des célébrations auront également lieu dans d'autres villes de l'Hexagone, mais aussi un peu partout dans le monde.