publié le 31/12/2017 à 09:56

Chaud devant dans les cuisines de L'Écrin, le restaurant gastronomique de l'hôtel de Crillon à Paris. Les batteries de casseroles vont mijoter pour ravir les papilles des convives du grand hôtel parisien, à l'occasion d'un menu spécial réveillon du Nouvel An. "J'ai établi un menu autour de douze séquences", explique Christopher Hache, chef de L'Écrin.





Foie gras travaillé avec une fermentation de betterave, mariage de langoustine et caviar, "humble champignon de Paris" cuit pendant 8 heures "pour garder toutes ses saveurs de terre", truffe noire, sole, poularde, homard... Rien ne manquera sur les tables du Crillon. Les plats seront accompagnés de boissons d'exception, Petrus, Corton-Charlemagne... Pour un menu à 1.500 euros par personne.

Tout le monde ne peut se permettre de s'attabler à L'Écrin, et pour le commun des mortels, Christopher Hache propose de ravir ses papilles de façon un peu plus modeste pour le réveillon. En magasin, "on trouve maintenant du foie gras déveiné" que le chef voit d'un bon œil. "On l'assaisonne à 12 grammes de sel au kilo, 2 grammes de poivre, un peu de cognac, un peu d'armagnac. On fait une ballottine et on peut très bien le réaliser à la maison c'est assez facile", explique Christopher Hache.

Il en va de même pour la truffe noire. "C'est un produit qui est cher mais si l'on prend une petite truffe de 20 à 30 grammes, on ne va pas en avoir pour des milles et des cents et on va pouvoir préparer un risotto à la truffe, se faire plaisir et faire plaisir parce que les fêtes sont surtout des moments de partage et de convivialité".