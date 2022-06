Norvège : ce que l’on sait de la fusillade qui a fait deux morts à Oslo

Des personnes ont déposé des fleurs sur une scène de crime le 25 juin 2022, à la suite d'une fusillade devant des pubs et des discothèques du centre d'Oslo, tuant deux personnes.

La police norvégienne a ouvert une enquête samedi 25 juin pour "acte terroriste" après une fusillade mortelle qui a eu lieu dans la nuit près de bars dans le centre d'Oslo. Les services norvégiens de renseignement intérieur (PST), chargés de l'antiterrorisme, ont annoncé samedi traiter cette fusillade comme "un acte de terrorisme islamiste". Une piste également privilégiée par les services de sécurité. L'attaque a fait deux morts et 21 blessés, dont 10 graves. Selon la police, le pronostic vital des blessés n'est pas ou plus engagé.

La fusillade s'est produite aux alentours de 01H00 (23H00 GMT vendredi) à l'extérieur d'un pub, Per på hjørnet, puis devant un club gay attenant, le London Pub, en plein centre de la capitale norvégienne, alors bondé en cette nuit d'été. "Il y a des raisons de croire qu'il s'agit d'un crime de haine", a indiqué Christian Hatlo, un responsable de la police, en évoquant la nature des endroits visés, "en particulier le London Pub".

La marche des Fiertés LGBT qui devait avoir lieu samedi après-midi à Oslo a été annulée. À la suite de recommandations "claires" de la police, "tous les événements liés à la Oslo Pride sont annulés", ont écrit les organisateurs dans un communiqué. En signe de solidarité, des drapeaux arc-en-ciel ont été déposés près des lieux de l'attaque.

Qui est le suspect ?

Interpellé cinq minutes après les premiers signalements, l'auteur présumé de l'attaque est, selon la police d'Oslo, un Norvégien d'origine iranienne de 42 ans, connu des services chargés de l'anti-terrorisme (PST). Des civils ont aidé à sa capture ainsi qu'aux premiers soins, selon la police qui a salué "une contribution héroïque".

"Il est soupçonné d'homicide, tentative d'homicide et acte terroriste", a indiqué Christian Hatlo, lors d'une conférence de presse. Ce dernier chef d'accusation est motivé par "le nombre de blessés et de tués, le nombre de scènes de crime - au moins trois - et (...) il y a de bonnes raisons de croire qu'il avait l'intention de semer la terreur", a-t-il ajouté.

"On estime à ce stade qu'il n'y avait qu'un seul auteur" derrière la fusillade "mais on peut rien dire avec certitude si tôt" dans l'enquête, a précisé l'inspecteur Tore Soldal. L'homme avait déjà eu affaire à la police pour des faits mineurs comme le port d'un couteau ou encore une condamnation pour possession de stupéfiants.

Deux armes ont été saisies en lien avec l'attaque : une arme automatique et une arme de poing que le responsable de la police a présentées comme étant "anciennes".

Vague d'émotions en Norvège

Un témoin, interviewé par le journal Verdens Gang (VG), a évoqué "une scène de guerre". "Il y avait plein de blessés au sol qui avaient des blessures à la tête", a-t-il rapporté. Le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre, a quant à lui réagi en ces termes : "La fusillade à l'extérieur du London Pub à Oslo cette nuit est une attaque horrible et profondément choquante contre des innocents".



"Nous ne connaissons pas encore les raisons de cet acte terrible mais aux homosexuels qui maintenant ont peur et sont dans le deuil, je tiens à dire que nous sommes tous ensemble avec vous", a-t-il ajouté sur Facebook. Le roi Harald, lui, s'est dit "horrifié". "Nous devons nous rassembler pour défendre nos valeurs : la liberté, la diversité et le respect mutuel", a-t-il déclaré dans un communiqué officiel.



Les effectifs policiers ont été renforcés dans la capitale pour faire face à d'éventuels autres incidents. Les agents, qui ne sont généralement pas armés en Norvège, ont reçu la consigne de s'armer dans tout le royaume.

