New York : le dernier kiosque téléphonique désinstallé

C'est la fin d'un mythe popularisé dans la culture durant des décennies de BD, photo, cinéma et télévision. La ville de New York a ce lundi débranché son dernier payphone booth, une sorte de kiosque téléphonique à pièces, rendu grandement célèbre à travers le personnage fantastique de Superman. C'est dans ces cabines téléphoniques que le journaliste Clark Kent se changeait en super-héros.

Devant la presse, les autorités municipales et le maire de l'arrondissement de Manhattan Mark Levine, ont ainsi fait démonter le dernier "booth" abritant deux téléphones. Il trônait à l'angle de la 7e avenue et de la 50e rue, au centre de l'île new-yorkaise.

Les téléphones publics filaires ont commencé progressivement à disparaître des rues de la ville américaine au début des années 2000, à mesure qu'apparaissaient les téléphones portables et que leur utilisation se normalisait. Depuis plusieurs années, ces téléphones publics ont été progressivement remplacés par des bornes WiFi gratuites. "C'est vraiment la fin d'une époque, mais aussi, on l'espère, le début d'une nouvelle ère avec un accès plus égalitaire à la technologie", a par ailleurs déclaré Mark Levine.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info