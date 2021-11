Népal : qui sont les trois alpinistes français disparus ?

Ils étaient au Népal afin de mener une expédition de haut niveau pour gravir plusieurs sommets situés entre 5.000 et 6.000 mètres au sud de l'Alma Dablam. Mais depuis le 26 octobre dernier, les trois alpinistes français sont portés disparus après une avalanche dans la région de l'Everest. Des recherches sont toujours en cours ce mardi 2 novembre afin de tenter de retrouver les trois membres du Groupe Excellence Alpinisme National (GEAN). Voici leurs portraits.

À 27 ans, Louis Pachoud est originaire de Chambéry en Savoie. Ingénieur en mécanique, il est passionné par l'escalade depuis l'âge de 15 ans selon nos confrères de France 3. Ancien compétiteur de ski-alpinisme, il s'est peu à peu tourné vers la haute montagne. Cette expédition de cinq semaines au Népal devait lui permettre de clore son apprentissage. Tout comme l'un des autres alpinistes, Gabriel Miloche.



Âgé d'une vingtaine d'années, Gabriel Miloche est lui, un passionné de sports de montagne. Originaire de Briançon, il est désormais installé en Haute-Savoie. L'alpiniste est un ingénieur spécialisé dans la conception de skis de randonnée au centre de recherche et développement des produits de montagne chez Décathlon selon L'Essor Savoyard.



Pour moi, il était invincible Camille Caparros, ami de Gabriel Miloche

"Pour moi, il était invincible. Dans la grimpe, dans l'alpinisme, dans le parapente, dans le ski. Il était, on va dire prodige partout. Quand j'étais avec Gab en montagne, c'était un peu un pilier. Je le suivais les yeux fermés, je me régalais à être à ses côtés. Il était en train de faire une première en Himalaya avec une dernière sortie hyper belle. Il est mort dans son jardin de jeu er de passion" confie au micro de RTL, Camille Caparros, ami de Gabriel Miloche.



Originaire de Nice, Thomas Arfi incarne l'élite de l'alpinisme français. À 34 ans, il est guide dans le Mercantour. "Tout jeune, j'attrape le virus de l'escalade. Par curiosité et par envie d'aventure, j'élargis ma passion au ski et à l'alpinisme, aidé par une région où toutes ces activités sont possibles." déclare même l'intéressé sur le site Guides 06. Titulaire d'un bac +5 en gestion des risques naturels, il sait donc les évaluer et anticiper selon nos confrères de Nice Matin.