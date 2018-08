publié le 06/08/2018 à 12:26

Le tourisme sexuel touche de plus en plus le Népal. Après le Maghreb ou l'Asie du Sud-Est, la région est devenue une cible des prédateurs. Deux Français soupçonnés d'avoir abusé des adolescents ont d'ailleurs été arrêtés pendant le mois de juillet, a annoncé la police locale le 24 juillet dernier. Les deux hommes "ont été placés en détention provisoire pour des chefs de pédophilie pendant que nous continuons l'enquête", a-t-elle ajouté.



Le 6 août, Le Parisien révèle d'avantages d'informations sur ces deux ressortissants français, en commençant par leur identité. Il s'agirait selon le quotidien de Christophe Guilloux, 42 ans, originaire de La Mure (Isère) et Denis Chupau, 38 ans, originaire de Saint-Herblain (Loire-Atlantique). Le second a déjà été condamné pour agression sexuelle sur mineurs et détention d'images pédopornographiques en 2004 en France.

Ils résidaient à Katmandou, la capitale, depuis plusieurs mois, et venaient au Népal pour la deuxième fois. Selon une source qui s'est confiée à l'AFP, ils attiraient des enfants avec des chocolats, de la nourriture et de l'argent. Les victimes présumées seraient âgées entre 10 et 14 ans. Les deux suspects ont tenté de fuir le pays le 22 juillet dernier, se sachant dans le viseur des autorités.

"Ils ont été arrêtés après une filature de plusieurs jours. À ce stade, huit de leurs victimes ont parlé", a déclaré Krishna Hari Sharma, porte-parole de la police. "En échange de ces cadeaux, les adolescents étaient invités à passer de longs moments dans les chambres que les deux suspects avaient louées, raconte Le Parisien. La police locale évoque des viols commis sur les victimes".



Selon le quotidien régional, les deux suspects sont déjà connus pour leur activité sur des forums pro-pédophilie sous le nom de l'association "Les Amis de toutes les minorités sexuelles", créée au Canada précise le journal. Elle a été dissoute depuis. L'enquête au Népal, quant à elle, se poursuit.