Mort du sultan Qabous d'Oman à 79 ans

publié le 11/01/2020 à 08:56

Après un demi-siècle de règne, le sultan d'Oman, Qabous ben Saïd, est mort à l'âge de 79 ans d'après une annonce de son cabinet samedi.

Qabous, qui avait pris le pouvoir à son père lors d'un coup d'Etat en juillet 1970, souffrait depuis un certain temps d'une maladie qui pourrait selon des diplomates être un cancer du côlon.

"C'est avec tristesse que le sultanat d'Oman pleure notre sultan Qabous ben Saïd qui a été rappelé à Dieu vendredi soir", a indiqué sur Twitter le ministère de l'Information citant un communiqué du cabinet royal.

Le Conseil de défense du pays s'est réuni peu après l'annonce de sa mort, a indiqué la télévision d'Etat omanaise.

Haitham ben Tarek, cousin du défunt sultan Qabous et ministre du Patrimoine et de la Culture, a été choisi comme nouveau souverain d'Oman. Il a prêté serment. Ce choix respecte la volonté du sultan défunt selon une annonce du gouvernement sur Twitter.