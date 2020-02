Mexique : des migrants franchissent le mur de Donald Trump pour 5 euros

publié le 25/02/2020 à 21:18

La construction d'un mur à la frontière mexicaine est l'une des mesures phares de Donald Trump en matière d'immigration. Le locataire de la Maison-Blanche est en persuadé : ce rempart, qui a coûté plusieurs milliards de dollars, va endiguer les flux de migrants en prévenance du pays voisin. Mais c'était sans compter sur la persévérance des candidats au départ.

Une technique aussi simple qu'efficace fait en effet florès. D'après un article du quotidien texan El Paso Times, relayé lundi 24 février par nos confrères de Ouest-France, les passeurs transforment des structures destinées à armer le béton en échelles de fortune. Ces derniers n'ont plus qu'à fixer des crochets aux extrémités de l'échelle pour les fixer sur le mur et le tour est joué.

En plus d'être facile à réaliser, cette technique est également plus qu'abordable. Et pour cause, 6 mètres d'échelle coûtent 99 pesos, soit moins de cinq euros.

WATCH: Video shows people using ladder to cross US border wallhttps://t.co/1CrSFzqFKe pic.twitter.com/7g52EvPdZL — News24 (@News24) January 25, 2019

Les gardes-frontières ont découvert plusieurs de ces structures abandonnées le long de la frontière. Celles-ci sont relativement dures à repérer par les autorités américaines, car elles sont de couleurs rouille, comme certaines portions du mur. El Paso Times révèle que le nombre d'interpellations d'individus isolés franchissant le mur a doublé en octobre-janvier 2019 par rapport à l'année passée.