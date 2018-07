publié le 26/06/2018 à 13:51

Le verdict est tombé. Sabrina Kouider et Ouissem Medouni, âgés respectivement de 35 et 40 ans, ont été condamnés à la perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de trente ans, pour le meurtre de Sophie Lionnet, leur jeune fille au pair.



Les peines ont été prononcées par la cour criminelle de l'Old Bailey, qui, le 24 mai, avait reconnu le couple coupable du meurtre, en septembre 2017, de la jeune femme de 21 ans, dont le corps carbonisé avait été retrouvé dans leur jardin.

La jeune fille s'occupait des fils de Sabrina Kouider, âgés de 8 et 4 ans. Arrivée à Londres en janvier 2016, elle n'avait jamais pu rentrer en France et vivait sous l'emprise de ses employeurs, qui lui donnaient peu à manger, ne la payaient quasiment pas et la battaient, selon des voisins. Nourrissant le fantasme que Sophie Lionnet faisait partie d'un complot visant à droguer et abuser sexuellement des membres de leur famille, le couple avait fait subir à la jeune fille des interrogatoires musclés. C'est au cours de l'un d'eux qu'elle aurait été torturée et battue avant d'être tuée.

Le couple, malgré des accusations mutuelles tout au long du procès, avait plaidé non coupable pour le chef d'accusation de meurtre mais avait plaidé coupable d'entrave à la justice pour avoir tenté de se "débarrasser" du corps "en le brûlant".