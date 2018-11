Melbourne : des groupes affiliés à l'État islamique annoncent d'autres attaques

et AFP

publié le 15/11/2018 à 06:00

Des organisations affiliées au groupe jihadiste État islamique ont affirmé qu'il y aurait de nouvelles opérations contre l'Australie et d'autres pays occidentaux dans des affiches représentant l'attaque au couteau perpétrée à Melbourne la semaine dernière. "Australie, ne croit pas que tu es épargnée par nos attaques", peut-on lire sur une affiche mise en ligne mercredi 14 novembre par la Fondation média Dera' al Sunni (bouclier sunnite), selon le Centre américain de surveillance des groupes islamistes et extrémistes Site.



Une photo du véhicule incendié par l'assaillant vendredi à Melbourne, grande ville du sud de l'Australie, y figure aussi. Hassan Khalif Shire Ali, 30 ans, d'origine somalienne, avait tué une personne et blessé deux autres à coups de couteau avant d'être abattu par la police. Il avait au préalable incendié son véhicule rempli de bouteilles de gaz.

"Quelle sera demain la prochaine ville ?", peut-on lire sur une image

Une autre affiche mise en ligne et citée par Site montre une photo tirée des réseaux sociaux où l'on voit l'auteur en train d'essayer de porter des coups de couteau à un policier. "Melbourne aujourd'hui. Quelle sera demain la prochaine ville ?", peut-on lire en surimpression sur l'image.

Le groupe État islamique avait revendiqué la responsabilité de l'attaque le jour même sans fournir d'éléments de preuve à l'appui. Le "califat" autoproclamé en 2014 par le groupe jihadiste sur de vastes territoires en Syrie et en Irak s'est réduit depuis comme peau de chagrin.