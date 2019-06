En Corée du Sud, les relations amoureuses sont enseignées à l'université

publié le 13/06/2019 à 18:01

Dans les rues de Séoul, si vous apercevez deux jeunes gens assis timidement autour d'un café ou d'un repas, ne vous faites pas trop d'idées. Ils sont peut-être en premier rendez-vous, mais ils peuvent aussi être en partiel. En effet, à l'université de Sejong, l'examen final du cours "Genre et culture" est de partir en "date" avec un ou une camarade. Un autre exercice demande aux étudiants de préparer un budget de mariage.



Et Sejong n'est pas la seule université en Corée du Sud à proposer ce genre d'apprentissage.

À Dongguk, un cours intitulé "mariage et famille" oblige les étudiants à essayer de sortir avec trois de leurs camarades de classe, et ce pour une durée minimum d'un mois à chaque fois. L'université privée Kyunh Hee propose elle aussi le cours "amour et mariage", qui apprend aux étudiants à "former des relations de couples saines".

Enrayer le déclin démographique

Tous ces cursus se remplissent très vite, car ils répondent à un besoin des Coréens. À Sejong, les places partent en moins de trois minutes. Une enquête de l'Institut coréen de la Santé et des Affaires sociales (KIHSA) a montré que les trois quarts des hommes de 20 à 44 ans sont célibataires. Les femmes, elles, sont seulement 32% à être en couple. La cause évoquée : la place du travail, trop importante.



L'objectif, donc, de dispenser ces cours à l'université est d'enrayer le déclin démographique de la population de Corée du Sud. Toujours d'après le KIHSA, en 2018, le pays comptait le plus faible nombre de mariages des 46 dernières années.