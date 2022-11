Loto Powerball : 1.6 milliard de dollars mis en jeu aux États-Unis

C'est le plus gros jackpot de l'histoire. Ce samedi 5 novembre, un nouveau tirage du Powerball, loto américain d'ampleur, offrira une nouvelle chance aux joueurs des 45 États, ainsi qu'aux habitants de Washington DC, des îles Vierges américaines et de Porto Rico, de remporter la cagnotte, qui s'élève à présent à 1,6 milliard de dollars (1.606 milliard d'euros). Une somme colossale, qui s'avère être le plus gros lot jamais mis en jeu depuis le lancement de ce loto il y a plus de trente ans, en 1988.

En 2016, deux Américains s'étaient partagés 1,586 milliard de dollars. Ce sont cette fois quelques 39 tirages sans gagnant qui ont permis de dépasser ce montant. De quoi faire rêver les habitués des jeux de hasard à travers le monde. Mais justement, un Français peut-il tenter sa chance et espérer toucher cette cagnotte historique ? Nos confrères de BFMTV se sont notamment penchés sur la question.

La réponse est donc oui, mais sous certaines conditions. Car il n'est pas nécessaire de posséder la nationalité américaine pour participer. Il faut néanmoins se trouver aux États-Unis, qui plus est, dans l'un des États qui autorise le Powerball pour jouer. Car ce super loto n'est pas le bienvenu dans plusieurs territoires nord-américains, dont le Nevada, l'Alabama, ou encore le Mississipi.

En cas de victoire d'une personne de nationalité étrangère, l'heureux gagnant devra se soumettre aux règles strictes pratiquées par les États-Unis en matière d'imposition. Le fisc américain prélèvera ainsi 44.6% des gains, contre 39.6% pour un résident américain. En outre, des taxes supplémentaires sont également appliquées aux non-résidents par certains États, comme l'Arizona et le Maryland.

Par ailleurs, le gagnant peut faire le choix de recevoir le jackpot en une fois. Il recevrait donc une première partie du montant, en l'occurrence plus de 750 millions de dollars. Le reste de l'argent lui serait versé sous forme de rente sur 30 ans. Dans tous les cas, les chances de l'emporter ont été estimées à 1 sur 292,2 millions.

