Chine : il gagne au Loto et le cache à sa famille pour éviter qu'ils ne deviennent paresseux

Un franc-parler désarçonnant. Après avoir gagné près de 30 millions de dollars à la loterie (soit 220 millions de yuans), un Chinois a décidé de dissimuler à sa famille les gains qu'il venait de remporter. Une décision pour le moins étonnante, qui pourrait précéder un changement de vie. Toutefois, il n'en est rien.

Le nouveau millionnaire craignait en réalité que sa femme et son enfant ne deviennent paresseux et arrogants en apprenant la nouvelle : "Je crains qu'ils ne se sentent supérieurs aux autres et qu'ils ne travaillent ou n'étudient plus dur à l'avenir", a ainsi admit l'anonyme au South China Morning Post.

Résolu à ne rien dévoiler, l'inconnu, cité sous le pseudonyme de Li, se serait même présenté à la cérémonie de remise du chèque déguisé en personnage de dessin-animé. Une drôle de mise en scène immortalisée par un cliché.

Ce dernier avait mis toutes les chances de son côté en achetant 40 billets de loterie dans la région autonome de Guangxi Zhuang. Il aurait depuis fait un don de près de 600 000 dollars (5 millions de yuans) à une association caritative.

