Liaison avec Trump : Nikki Haly dénonce des rumeurs "répugnantes"

L'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations unies Nikki Haley a qualifié de "répugnantes" et "très agressives" les rumeurs selon lesquelles elle avait une liaison avec le président américain Donald Trump.



La rumeur est née de l'auteur Michael Wolff qui a sorti le livre polémique sur Donald Trump Le Feu et la fureur. Il a suggéré dans une interview que le président entretenait une liaison avec une personne et que cette personne faisait l'objet de passages détaillés dans son livre.

Dans Le Feu et la fureur, Michael Wolff a écrit que Nikki Haley, la femme la plus haut placée dans l'administration Trump, se positionnait pour succéder à Donald Trump à la tête des États-Unis.

Nikki Haley a affirmé que les rumeurs n'étaient "absolument pas vraies" dans un podcast jeudi pour le site Politico. "C'est très agressif et c'est répugnant", a-t-elle ajouté, revenant par ailleurs sur les allégations de Michael Wolff selon lesquelles elle avait passé beaucoup de temps en privé avec Donald Trump dans l'avion présidentiel Air Force One et dans le Bureau ovale.



"Je ne suis montée dans Air Force One qu'une seule fois et il y avait plusieurs personnes dans la pièce lorsque j'y étais", a-t-elle affirmé.



Michael Wolff "a dit que j'avais beaucoup parlé avec le président de mon avenir politique dans le Bureau ovale. Je n'ai jamais parlé avec le président de mon avenir et je ne suis jamais seule avec lui", a encore affirmé l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud.

Du sexisme de la part d'un petit groupe d'hommes

Elle se dit victime de sexisme de la part d'"un petit groupe d'hommes" mal à l'aise devant la détermination des femmes. "La plupart des hommes respectent les femmes, mais il y a un petit groupe d'hommes qui, si vous faites simplement votre travail, que vous essayez, que vous le faites bien et que vous en retirez de la ferveur, éprouvent un certain ressentiment. Et ils pensent que la seule option est de vous rabaisser", a affirmé Nikki Haley.



Nikki Haley, qui avait soutenu le sénateur de Floride Marco Rubio lors des primaires républicaines, a enfin assuré avoir une bonne entente politique avec le président Trump.



"Nous nous entendons très bien et je suis d'accord avec quasiment tout ce qu'il a fait", a-t-elle déclaré.