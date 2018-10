publié le 27/10/2018 à 07:54

La police américaine a arrêté hier en Floride un individu qu'elle accuse d'avoir envoyé 13 colis suspects, des bombes artisanales à des personnalités démocrates. L'affaire a inquiété tout le pays en pleine campagne pour des élections de mi-mandat. Les colis suspects visaient des personnalités : les Obama, les Clinton, l'acteur Robert de Niro. Tous, sont des opposants à Donald Trump.



Le suspect, Cesar Sayoc, désormais entre les mains des enquêteurs, voue une grande admiration au patron de la Maison Blanche. À 56 ans, il a un casier judiciaire bien fourni. Ces dernières semaines, il vivait visiblement dans une camionnette blanche dont les vitres sont presque totalement recouvertes d'autocollants à la gloire de Donald Trump.

L'homme ne cache pas non plus ses choix politiques sur les réseaux sociaux, où il poste fièrement des photos et des vidéos à des meetings de Trump, avec notamment la casquette rouge "Make America Great Again". Le suspect a été identifié grâce à une empreinte digitale sur l'un des paquets, puis par une trace ADN dans au moins quatre des colis envoyés.

Le directeur du FBI a été très clair, expliquant qu'il s'agissait de vrais explosifs. "Les colis avaient tout ce qui était nécessaire pour exploser". Cesar Sayoc risque 48 ans de prison.

À écouter également dans ce journal

Société - La France passe à l'heure d'hiver cette nuit. À 3 heures, il sera donc 2 heures.



Environnement - Trois semaines après la collision de deux navires au large de la Corse, des résidus d'hydrocarbure ont atteint hier, pour la première fois, le parc national des Calanques qui s'étend de Marseille à la Ciotat.



Politique - L'Assemblée nationale a adopté le remboursement intégral par la Sécurité sociale et les complémentaires santé de certaines lunettes, prothèses dentaires et auditives.



Football - Pas de vainqueur hier soir en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Nîmes et Saint-Étienne ont fait match nul (1-1). La suite ce samedi : à 17h, Lyon se déplace à Angers et puis 5 rencontres à partir de 20 heures. A suivre notamment Lille-Caen mais aussi Monaco-Dijon.