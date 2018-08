publié le 08/08/2018 à 08:21

La Première ministre britannique Theresa May et le prince William commémorent ce mercredi 8 août le centenaire de la bataille d'Amiens, début d'une offensive alliée qui précipita la défaite de l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale, en présence de 3.200 invités dont des descendants de combattants. La cérémonie, prévue de 15 heures à 16h15, se déroulera en la cathédrale Notre-Dame et devrait commencer par une allocution de l'évêque d'Amiens suivie d'une prise de parole du duc de Cambridge.



Pour représenter la France, la ministre des Armées Florence Parly et sa secrétaire d'État Geneviève Darrieussecq y assisteront. Des hauts représentants canadiens, américains, australiens, irlandais et nord-irlandais, et l'ancien président allemand Joachim Gauck seront également présents pour rendre hommage aux dizaines de milliers de soldats morts pendant cette bataille, premier succès des alliés passant résolument à l'offensive dans le Nord de la France.

Des militaires et diplomates de chaque pays liront des lettres de soldats ou d'infirmières envoyées à leur famille et des messages d'officiers censés galvaniser leurs troupes, entre autres. Ces lectures seront entrecoupées d'hymnes et de chants interprétés par l'orchestre central de la Royal Air Force et le Choeur national des jeunes de Grande-Bretagne.



À écouter également dans ce journal :

- Météo : au terme d'un intense épisode de canicule, des orages parfois violents ont frappé mardi soir plusieurs régions, interrompant plusieurs heures le trafic ferroviaire en Normandie au grand dam de très nombreux voyageurs bloqués dans des gares.



- Politique : Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont pris mardi soir, au pied du fort de Brégançon où ils passent leurs vacances, un premier bain de foule détendu parmi des touristes massés devant la résidence officielle. Embrassant des enfants sur le front, serrant de nombreuses mains sous l'œil des caméras, le président de la République en polo blanc a échangé pendant une quinzaine de minutes quelques mots avec des vacanciers, souvent en maillot de bain.



- Californie : plus de 14.000 pompiers venus de tous les États-Unis et même d'Australie et de Nouvelle-Zélande combattaient mardi les vastes incendies qui ravagent la Californie depuis près d'un mois, en particulier le plus gros jamais enregistré dans cet État de la côte ouest.



- États-Unis : le président américain Donald Trump a lancé mardi un avertissement aux pays qui persisteraient à commercer avec l'Iran après le rétablissement des sanctions contre Téhéran, qualifiées des "plus dures jamais" imposées.