publié le 07/09/2018 à 07:12

Un climat de suspicion à la Maison Blanche. Alors que le New York Times a publié une tribune anonyme qui dénonce son comportement erratique, Donald Trump s'est rendu vendredi 6 août au contact de ses supporteurs, dans le Montana. "Personne ne sait qui sait", a-t-il lancé, dénonçant ces "anonymes qui défient les électeurs pour promouvoir leur programme secret" et sont "une menace pour la démocratie elle-même".



Au nom de la sécurité nationale, le quotidien devrait publier son nom "immédiatement", a-t-il ajouté, avant d'encourager les journalistes à enquêter avec détermination sur son identité. Deux mois avant les élections de mi-mandat, le président américain tente d'utiliser cette tribune à des fins électorales, évoquant son éventuelle destitution.

Une possibilité qu'a évoqué la sénatrice Elizabeth Warren, qui a sommé Washington d'écarter Donald Trump s'il le juge dans l'incapacité d'exercer ses importantes fonctions. "La Constitution permet cette procédure si le vice-président et de hauts responsables estiment que le président ne peut pas faire son travail", a-t-elle déclaré à CNN.

À écouter également dans ce journal

Syrie - Les présidents d'Iran, de Russie et de Turquie se retrouvent en sommet vendredi 6 août à Téhéran pour décider du sort de la province d'Idleb, ultime grand bastion jihadiste et rebelle de Syrie. La communauté internationale y redoute un désastre humanitaire imminent.



Musique - L'ancien producteur de Johnny Hallyday, Jean-Claude Camus, a annoncé jeudi 6 septembre la sortie d'un album le 19 octobre, enregistré quelque mois avant le décès du rockeur.



États-Unis - L'acteur américain Burt Reynolds est décédé jeudi 6 septembre à l'âge de 82 ans. Connu pour ses rôles d'homme fort, il s'était notamment illustré dans Délivrance et Plein la gueule.



Économie - Bruno Le Maire s'est dit ouvert à une proposition de plusieurs députés REM, qui veulent contraindre les entreprises à rendre public les écarts de salaire. Un amendement sur la transparence salariale, qui serait compris dans la loi Pacte.



Football - Les Bleus ont fait jeudi 6 août un retour en demi-teinte face à l'Allemagne (0-0). Bien que le gardien Alphonse Areola ait arrêté 6 frappes allemandes dans le match, les joueurs tricolores semblaient peu inspirés.