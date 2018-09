Le typhon Mangkhut fait 25 morts aux Philippines et se dirige vers la Chine

publié le 16/09/2018 à 08:45

Le super typhon Mangkhut se dirige dimanche 16 septembre vers la Chine, après avoir frappé le nord de Philippines, où au moins 25 personnes ont été tuées et 100.000 ont dû fuir leur domicile.



Avec des rafales de vent qui ont par endroit atteint les 330 km/h, le typhon est considéré comme le plus puissant de l'année. Il a ravagé des zones agricoles du nord de l'île de Luçon, la plus grande de l'archipel philippin, provoquant inondations et glissements de terrain.

Les moyens de communication et l'électricité ont été coupés dans la majeure partie de la zone sur la trajectoire de la tempête, où vivent environ cinq millions d'habitants : autant de difficultés pour les autorités qui peinent encore dimanche à évaluer le bilan humain et matériel. "Au moment où nous parlons, (...) il y a 25 morts", a indiqué à l'AFP Francis Tolentino, principal responsable du gouvernement pour la gestion des catastrophes naturelles.

Plus de 7.000 morts en novembre 2013

L'archipel d'Asie du Sud-Est est frappé chaque année par une vingtaine de typhons qui font généralement des centaines de morts, et contribuent à ce que des millions d'habitants restent dans une situation de grande pauvreté.



Haiyan, en novembre 2013, est le typhon le plus meurtrier à avoir touché les Philippines. Des vagues géantes, semblables à celles provoquées par un tsunami, avaient tout dévasté sur leur passage. La catastrophe avait fait plus de 7.350 morts ou disparus.

La Chine se prépare

Le typhon a perdu en intensité en traversant les Philippines et se dirige désormais vers le sud de la Chine. Son œil devrait toucher le littoral chinois dans la journée, bien à l'ouest des villes de Macao et Hong Kong.



En attendant, les autorités de l'ex-comptoir portugais, qui avaient été fortement critiquées pour leur manque de préparation lors du typhon Hato en août 2017, ont décidé la fermeture des 42 casinos de la ville, pour la première fois de leur histoire.