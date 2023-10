Le pape François fustige les climatosceptiques dans "un monde qui s'effrite"

Face au dérèglement climatique, le pape place des mots puissants. Dans un document dévoilé ce mercredi 4 octobre, le pape François fustige des réactions insuffisantes alors que le monde s'écroule. Ce long texte du souverain pontife en appelle aux dirigeants du monde entier et cible les climatosceptiques.

"Nous avons beau essayer de les nier, de les cacher, de les dissimuler, les signes du changement climatique sont là, toujours plus évidents", écrit le pape François dans ce texte. Il précise par ailleurs qu'il a pris la plume à cause de certaines opinions méprisantes et déraisonnables des climatosceptiques, qui existent même au sein de l'Église.

Le pape insiste pour que nous écoutions "les scientifiques, ceux du GIEC en particulier" et exhorte à un multilatéralisme plus efficace pour relever les défis de la crise climatique. À bientôt 87 ans, le pape argentin confirme que la question écologique est bien l'un des fils rouges de son pontificat. Mais le temps presse à ses yeux.

À deux mois de la COP28 de Dubaï, ce document se veut comme un avertissement et un appel à l'action des dirigeants de la planète. "Car, s'inquiète-t-il, le monde qui nous accueille s'effrite et s'approche peut-être d'un point de rupture".

