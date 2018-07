publié le 30/10/2016 à 08:22

La terre a encore tremblé en Italie. Quelques semaines après un séisme dévastateur dans le centre du pays, une nouvelle secousse sismique s’est produite ce dimanche 30 octobre en début de matinée. Un peu avant 8 heures du matin, les murs et la terre ont été secoués à Rome, la capitale, où selon les premières informations le séisme serait de magnitude 6,6 sur l’échelle de Richter.

L’épicentre du tremblement de terre se situe en plein centre de la péninsule italienne, à environ 70 kilomètres de Pérouse. C’est la troisième fois que des secousses sismiques sont ressenties depuis le milieu de la semaine. La dernière en date ce dimanche est clairement la plus forte. Rome, la capitale du pays, a donc été réveillée en sursaut et espère ne pas revivre le cauchemar d’Amatrice, dévasté par un séisme l’été dernier.

À écouter également dans ce journal

- Donald Trump, sur la défensive pendant plusieurs semaines en raison des révélations sur son comportement sexiste envers les femmes, fait feu de tout bois depuis la révélation par le FBI de nouveaux messages privés attribués à Hillary Clinton.

- Pour la Toussaint, les traditionnels chrysanthèmes sont les fleurs qui ont le plus de succès. Reportage chez un horticulteur près de Bordeaux, qui travaille cette plante depuis 1978 et vend 10.000 pots chaque année.

- À Échirolles, les cinq policiers ont été libérés samedi après une garde à vue suite à la mort par balles d’un forcené. Une enquête de l’IGPN cherchera à déterminer les circonstances du drame. La thèse de la légitime défense est avancée.



- Pour lutter contre le gaspillage, l’application "Too good to go", disponible à Paris, Lille et Lyon, propose des paniers repas et des formules à moins 50% pour permettre aux boulangers, épiciers et autres traiteurs de jeter moins de nourriture.

- En Ligue 1, Lyon s’est offert une bouffée d’oxygène en s’imposant à Toulouse (1-2) grâce à un doublé d’Alexandre Lacazette. Dans les autres résultats de la 11e journée, Saint-Étienne et Monaco ont fait match nul (1-1).



- À l’occasion des journées de l’arbitrage, les Français ont une bonne opinion des arbitres, c’est le résultat de notre baromètre Odoxa Winamax pour RTL.