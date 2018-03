publié le 30/10/2016 à 08:08

La péninsule italienne a été secouée ces derniers mois par plusieurs tremblements de terre. Celui de ce dimanche 30 octobre, de très forte intensité, a touché la capitale : Rome. La secousse sismique, dont l'épicentre se situe à 6km au nord de la petite ville de Norcia, est de 6,5 sur l'échelle de Richter, selon l'Institut américain de géologie. Tout a tremblé assez violemment durant plusieurs secondes aux alentours de 7h40. Il faut s'attendre à des dégâts immenses, compte-tenu de la puissance de ce séisme, qui a certainement encore frappé les régions de l'Italie centrale.





"Pour le moment, nous n'avons pas d'information sur des victimes (morts, ndlr). Il y a des blessés et nous sommes en train de vérifier, a déclaré devant la presse à Rieti, une ville du centre du pays proche de la zone de l'épicentre, Fabrizio Curcio, chef de la protection civile. Il y a plusieurs dizaines de blessés légers, à part une personne (...) dans un état plus grave."

Plusieurs bâtiments se sont effondrés, dont la basilique San Benedetto, construite à partir du XIVe siècle et à demie détruite. La plupart des habitants des villages alentours ont déjà été évacués. Pour l'heure, le séisme ne semble pas avoir fait de victime. Ce tremblement de terre survient quatre jours après deux secousses de magnitude 5,5 et 6,1 dans le centre de l'Italie. Un premier séisme dans cette même région avait fait près de 300 morts le 24 août.

Sur le moment, je me suis demandé 'Mais qu'est-ce-qui se passe ?' Catherine, Française en vacances à Rome Partager la citation





Catherine, une Française actuellement en vacances à Rome témoigne au micro de RTL. "Vers 7h40, les portes se sont mises à trembler. Sur le moment, je me suis demandé 'Mais qu'est-ce-qui se passe ?' Ça donnait un peu l'impression que quelqu'un était essayé de rentrer dans l'appartement. On était impressionnés. Après, je n'ai pas vu des choses tomber. Il y a juste une agitation extérieure, les alarmes se déclenchent. Ça dure quelques secondes."

Ce séisme a été ressenti dans une grande partie de la péninsule, y compris à Florence où les pompiers et la protection civile ont reçu de nombreux appels de la population. A Rome, les autorités ont fermé le métro de la ville pour effectuer des vérifications. Le maire d'Ussita, interrogé dimanche par la chaîne de télévision Rainews, a affirmé que tout ce qui était encore debout s'était écroulé dans son petit village, situé à une vingtaine de kilomètres au nord de Norcia. Comme tant d'autres villages de la région, Ussita a été évacué après les deux tremblements de terre mercredi soir, qui n'avaient pas fait de victimes mais de nombreuses destructions.