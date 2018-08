publié le 15/08/2018 à 13:37

Le gouvernement italien a annoncé mercredi 15 août qu'il envisageait de révoquer la concession de la société gérant l'autoroute où se trouve le viaduc qui s'est effondré à Gênes. Les autorités souhaitent en outre la démission des dirigeants de cette société, Autostrade per l'Italia, et vont réclamer une amende pouvant atteindre 150 millions d'euros, a annoncé sur Facebook le ministre des Infrastructures et des Transports Danilo Toninelli.



Pour Luigi Di Maio, vice-Premier ministre et chef de file du Mouvement 5 étoiles (M5S, populiste), le pont "ne s'est pas écroulé par fatalité mais parce que la maintenance n'a pas été faite". "Les responsables ont un nom et un prénom, et ce sont Autostrade per l'Italia", a-t-il martelé à la radio. "Pendant des années on a dit que faire gérer les autoroutes par des privés était mieux que par l'État. Maintenant on a l'un des plus grands concessionnaires européens qui nous dit que ce pont était en sécurité et que rien ne laissait imaginer l'effondrement", a lancé M. Di Maio.

Mardi soir, le chef du gouvernement, Giuseppe Conte, a annoncé un plan extraordinaire de contrôle des infrastructures. "Il s'agit d'installer de banals capteurs sensoriels sur toutes les infrastructures du pays pour une surveillance constante. Parfois cela se fait avec des satellites, parfois avec des capteurs", a expliqué M. Di Maio.

- Viaduc effondré à Gêne : le bilan de l'effondrement d'un pont autoroutier mardi 14 août à Gênes s'élève désormais à 39 morts, dont trois Français.



- Aquarius : le navire humanitaire devrait accoster mercredi 15 août en début d'après-midi à Malte où il a été autorisé à se rendre après avoir erré plusieurs jours en Méditerranée avec 141 migrants à son bord, a indiqué à l'AFP l'ONG SOS Méditerranée qui affrète le bateau.



- Londres : au lendemain de l'attentat à la voiture-bélier à Londres, qui a fait trois blessés à proximité du parlement, la presse britannique a identifié mercredi 15 août le suspect détenu par la police comme étant Salih Khater. L'homme est d'origine soudanaise, a étudié à l'université des sciences et technologies de Khartoum, d'après sa page Facebook, et serait arrivé au Royaume-Uni il y a cinq ans.



- États-Unis : une enquête des services du procureur de Pennsylvanie publiée mardi a mis au jour des abus sexuels perpétrés par plus de 300 "prêtres prédateurs" et couverts par l'Église catholique de cet Etat américain, dont ont été victimes au moins mille enfants.



- Le conducteur du véhicule qui a volontairement percuté samedi soir les portes d'une mosquée à Mons-en-Baroeul, une commune qui jouxte Lille, sans faire de blessé, a été interpellé et "va être hospitalisé en psychiatrie", a-t-on appris mercredi de source policière.