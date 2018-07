publié le 27/06/2016 à 18:07

Le Tibet et son plus éminent représentant le Dalaï lama restent des sujets extrêmement sensibles en Chine. C’est la chanteuse américaine Lady Gaga qui en a fait cette fois les frais, après avoir rencontré la figure de proue du mouvement indépendantiste tibétain lors d’une conférence à Indianapolis (États-Unis). Tout est parti d’une photographie publiée le 26 juin sur son compte Instagram, sur laquelle elle serre la main du Dalaï lama.



"Pour les Chinois, c'est comme si vous étiez en train de serrer la main à Ben Laden", écrit un utilisateur du réseau social cité par France 24. J'annule mon abonnement (à votre compte Instagram)", a proclamé un autre. Pour un troisième fan choqué, la photo postée par Lady Gaga constitue "la preuve qu'elle peut aimer et respecter un terroriste chinois".

De son côté, le gouvernement chinois ne souhaite pas prendre position. Hong Lei, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a par exemple déclaré ne pas connaître l'artiste. Le porte-voix des autorités chinoises a par ailleurs ajouté qu’il espérerait que "les gens voient sa véritable nature". Lady Gaga n’en est pas à son premier démêlé en Chine. En 2011, plusieurs de ses chansons avaient été censurées par le gouvernement chinois, car elles étaient accusées de porter "préjudice à la sécurité de la culture d'État".