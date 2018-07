publié le 20/07/2018 à 16:00

C'est historique. Après 20 ans de conflit, et une guerre qui a fait 80.000 morts entre 1998 et 2000, l'Érythrée et l'Éthiopie ont décidé de se réconcilier. Après des premières annonces la semaine dernière, lundi 16 juillet, les deux chefs d'État ont officialisé les démarches et ont signé une "déclaration conjointe de paix et d'amitié".



L'ambassade d'Érythrée a été rouverte en Éthiopie le même jour. Des familles vont pouvoir être réunies, notamment grâce au premier vol entre les deux nations qui a décollé mercredi 18 juillet. Un voyage hautement symbolique. C'est le premier depuis 20 ans. Et la joie a retenti dans l'appareil dès l'annonce "attachez vos ceintures".

Les passages ont commencé à chanter et à danser dans le couloir de l'avion. Lui-même radieux, et complètement débordé, le personnel de bord s'est efforcé de contenir la joie des passagers de l'un des deux vols qui ont relié mercredi les capitales des anciens ennemis de la Corne de l'Afrique.



Les passagers du vol historique entre Addis Ababa en Éthiopie et Asmara en Érythrée Crédit : MICHAEL TEWELDE / AFP

"Je suis surexcité. Vous ne pouvez pas imaginer", lance Izana Abraham, un Érythréen de 33 ans né à Addis Abeba, ce qui l'a tenu éloigné de son pays pendant la sanglante guerre qui a opposé les deux pays. "C'est l'histoire en marche". Izana rend visite à son père à Asmara. Tous deux étaient séparés depuis et ne se sont revus que l'année dernière à Dubaï.



À Addis Abeba, du champagne et des roses fraîches ont été distribués aux passagers de toutes les classes avant que l'avion, "l'oiseau de la paix", comme l'a surnommé la compagnie, ne s'élève dans les airs.

Du champagne et de roses fraîches distribuées aux passagers de l'avion Crédit : Maheder HAILESELASSIE TADESE / AFP

Une fois arrivés, les passagers ont dansé sur le tarmac, avec une foule en liesse venue les accueillir, chacun agitant un drapeau de son pays. Puis les Éthiopiens et des membres de leurs familles qu'ils n'avaient pas vus depuis longtemps se sont embrassés, en larmes.



Interrogé sur la manière dont deux cousins avaient été séparés un Érythréen a expliqué : "Ils étaient à Addis, nous étions ici. La guerre a commencé, il n'y avait pas de communication".

Des passagers en fête sur le tarnac à Addis Ababa Crédit : MICHAEL TEWELDE / AFP

Cependant, tout le monde n'était pas heureux. Sur le tarmac, Addisalem Taye Bekele est tombée dans les bras d'un étranger, en sanglots. Elle avait désespérément espéré que quelqu'un lui apporterait un message de son père, un soldat dont elle a été séparée lorsque la frontière a été fermée. Mais aucun message n'est venu.



Tedros Tsegaye, qui a combattu pour les Érythréens avant d'être capturé et expulsé d'Éthiopie, espérait quant à lui que des membres de sa famille restés derrière lui seraient dans l'avion. Mais il les a attendus en vain.



"Cela fait 20 ans. Toujours pas de communication avec ma famille, dit-il. Cette fois-ci, je ne pense pas que ma famille viendra". Mais il s'est promis d'attendre à l'aéroport "tous les jours, jusqu'à ce qu'ils arrivent".