La guerre au Soudan du Sud a fait au moins 300.000 morts

publié le 06/04/2018 à 09:59

La guerre au Soudan du Sud aurait fait d'après les ONG au moins 300.000 morts en 5 ans. Presque autant que la guerre en Syrie et pourtant on n'en parle pas. Cette guerre qu'ont fui Vivian 18 ans et ses jumeaux d'un an, Esther et Viola deux soeurs de 17 et 15 ans mais aussi Michael 45 ans.



La photographe Anne A.R les a tous rencontrés pour le site Explicite à la frontière avec l'Ouganda où ils ont trouvé refuge. Tous racontent les mêmes scènes : des soldats de l'armée gouvernementales qui débarquent dans un village et brûlent les maisons une à une.

Denis, 23 ans, raconte ainsi qu'il a vu 7 hommes se faire tuer, "je n'avais jamais vu cela de ma vie, ils les avaient éventrés, comme des bêtes".

"Un massacre systémique, organisé, implacable... Un nettoyage ethnique que l'on refuse de nommer" explique la photographe. Ce conflit, qui était au départ une lutte de pouvoir, est aujourd’hui devenu une lutte ethnique, entre les DINKAS, l’ethnie du président et de l'armée et les Nuers l'ethnie du vice président limogé en 2013. Un reportage édifiant à découvrir, sur le site Explicite, lancé hier.

Le gouvernement dévoile son "plan autisme"

Ce vendredi 6 avril, les quotidiens reviennent très largement sur la question de l'autisme alors que le gouvernement présente son plan contre ce syndrome.



"Autisme un scandale français" titre Libération qui publie en une cette photo glaçante. Celle d'Eli, 5 ans, enfermé dans une boite plastique et recroquevillé sur lui-même. La photo à elle seule résume très bien à la fois ce trouble dont on a tous entendu parler mais que l'on connait mal et la manière aussi dont ceux qui en souffrent, les enfants mais aussi leurs familles, sont aujourd'hui pris en charge. Aujourd'hui rappelle le quotidien La Croix on recense en France 100.000 jeunes autistes de moins de 20 ans.



Les causes de l'autisme restent encore difficile à cerner explique le magazine Sciences et Avenir. Seule certitude elles sont sans doute multiples et d'origine multifactorielle. Une large étude menée en Suède et publiée aux États-Unis indique que les facteurs environnementaux ont sans doute au moins autant d'importance que les gênes. Ces facteurs qui pourraient inclure le statut socio-économique du foyer, des complications à la naissance, des infections maternelles, des médicaments pris avant et pendant la naissance... En revanche, les spécialistes sont formels, les caractéristiques psychologiques des parents ne sont pas un facteurs de risques.

Les grèves ne pèsent pas sur les marchés financiers

Dans les journaux également, les mouvements de grève à la SCNF, chez Air France et dans les facultés. Et une bonne nouvelle à lire à la une des Échos. Cette contestation ne pèse pas sur l'image de la France au niveau des marchés financiers.



La France, explique le quotidien économique, continue à emprunter très bas. Paris a levé hier plus de 7,6 milliards d'euros à des taux très bas, en baisse même. Un signe que les investisseurs sont confiants dans la capacité du gouvernement à mener à bien les réformes engagées.



Petite ombre au tableau toutefois : l’hypothèse d'une reprise par l'état des 50 milliards de dette de la SNCF pourrait changer la donne. 50 milliards ça n'est rien à coté du déficit public 2000 milliards d'euros mais les investisseurs pourraient craindre un effet boule de neige. Ils pourraient imaginer que si l’État reprend la dette de la SNCF, il pourrait le faire avec d'autres agences ou société publiques. Voilà peut-être l'une des clés de ce qui se joue en ce moment.