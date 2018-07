publié le 28/07/2016 à 18:05

#FranceisstillFrance. C'est par ce hashtag que le Premier ministre Manuel Valls a décidé de répondre à Donald Trump après que celui-ci ait lancé une petite phrase grinçante pour l'exécutif français. Le candidat républicain à la Maison Blanche, qui n'en est pas à son coup d'essai en termes de déclarations polémiques et alarmistes, s'en est pris à la France au cours d'une conférence de presse tenue en Floride le 27 juillet, lendemain de l'attentat à Saint-Étienne-du-Rouvray au cours duquel un prêtre a été égorgé.



Surfant sur la vague des attaques à Nice et à Saint-Étienne-du-Rouvray, Donald Trump a dégradé la France dans une anecdote, évoquant un "ami" qui devait se rendre en France. "Je l'ai vu hier. Je lui ai demandé: 'As-tu aimé la France?'. Il m'a dit: 'Je n'irai pas en France. Je n'irai pas en France'”, raconte Donald Trump. "Ils ne vont pas m'aimer à dire ça, mais regardez ce qui s'est passé à Nice. Vous avez vu ce qui s'est passé hier avec le prêtre? (...) La France n'est plus la France", a poursuivi avec insistance le magnat de l'immobilier. Sa sortie a provoqué le patriotisme de Manuel Valls, qui l'a directement interpellé sur Twitter.

Ce 28 juillet, le président de la République a également réagi à la déclaration du candidat américain. "La France sera toujours la France, parce que la France ne cède jamais et parce que la France porte toujours des idéaux, des valeurs, des principes, qui font que nous sommes reconnus partout dans le monde. Et c'est quand on s'abaisse qu'on ne se ressemble plus. Ça peut arriver à d'autres, outre-Atlantique", a lancé François Hollande, sans citer nommément Donald Trump, dans un discours à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) dans le cadre d'un déplacement sur le réseau autoroutier.

La France sera toujours la France. Elle porte toujours des idéaux, valeurs et principes qui font que nous sommes reconnus dans le monde. ¿¿ — François Hollande (@fhollande) 28 juillet 2016

Depuis, le hashtag a été repris par des usagers résidant de part et d'autre de l'Atlantique. Certains interpellent directement Donald Trump en avançant que l'autorisation du port d'arme aux États-Unis fait davantage de victimes que le terrorisme... Quand d'autres ont préféré relayer des illustrations du bien-vivre à la française.

What about gun violence in USA ? It's deadlier than terrorism #FranceIsStillFrance #TrumpisstillTrump @realDonaldTrump — jojo (@djodjodjo57) 28 juillet 2016