Qu'est-ce que la Garde nationale voulue par François Hollande ?

publié le 28/07/2016 à 17:07

François Hollande a officialisé jeudi 28 juillet la constitution d'une Garde nationale qui sera "bâtie à partir des réserves opérationnelles existantes", a annoncé l'Élysée dans un communiqué. Cette garde nationale vise à mobiliser les réserves des forces de l'ordre, éprouvées après près de neuf mois consécutifs d'état d'urgence. Les réserves de la police, de la gendarmerie, mais aussi des armées de terre, de l’air et de la marine pourront être davantage sollicités.



La présidence de la République présente la Garde nationale comme une "force au service de la protection des Français" qu'elle souhaite "rendre opérationnelle au plus vite". Cette décision a été prise "en accord avec le travail parlementaire effectué par les sénateurs Gisèle Jourda et Jean-Marie Bockel ainsi que les députés Marianne Dubois et Joaquim Pueyo", les trois premiers s'étant entretenus jeudi 28 juillet à l'Élysée avec le chef de l'État.

Objectif : épauler les forces de l'ordre

"J'ai dit que nous allions gonfler la réserve opérationnelle, des jeunes hommes et femmes qui s'engagent dans la gendarmerie, dans la police, pour quelques semaines, quelques mois, pour faire force d'appoint, pour que nous puissions être plus présent. C'est également vrai dans les armées", a déclaré François Hollande dans un discours à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) le 28 juillet. La réserve opérationnelle, que les autorités veulent impliquer davantage sur le terrain dans la lutte antiterroriste, est ouverte sous certaines conditions aux volontaires.

Le 20 juillet, François Hollande avait appelé à s'investir dans les différentes réserves pour constituer une "Garde nationale" de fait, une idée évoquée devant le Congrès après les attentats du 13 novembre. "Ça n'a pas vocation à se substituer aux forces de l'ordre mais les appuyer, les renforcer. Depuis que j'ai lancé cet appel - cette mobilisation m'a touché -, de nombreux jeunes se sont présentés", s'est réjoui le chef de l'État



Quinze mille réservistes opérationnels de gendarmerie et de police doivent être disponibles d'ici fin juillet pour "assurer la sécurité des différents événements de l'été". La Défense va "mobiliser les 28.000 titulaires d'un contrat d'engagement pour qu'ils se tiennent prêts pour les prochaines semaines".

Regonfler les rangs des réservistes

Les caractéristiques précises de la Garde nationale sont vouées à être plus précisément définies au cours de l'été. "Les modalités de formation et la ventilation des forces de protection sur le territoire français seront définies en concertation avec l'ensemble des acteurs" avec une communication en Conseil de défense "début août" et une consultation des commissions parlementaires en septembre, écrit la présidence.



Le 20 juillet, François Hollande avait également annoncé sa décision de "recourir à la réserve opérationnelle de 2e niveau", soit "un vivier supplémentaire de 10.000 retraités de la gendarmerie". Il a rappelé aussi sa demande, formulée en janvier, que le nombre de réservistes de l'armée passe à 40.000 en 2019, contre 28.000 actuellement.