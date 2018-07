"La France est tout ce que Donald Trump rejette", explique François Durpaire

publié le 26/02/2017 à 10:10

Donald Trump a provoqué l'indignation en déclarant lors de la conférence annuelle des conservateurs, vendredi 24 février : "Paris n'est plus Paris". Le président américain faisait ainsi référence à la sécurité et à la politique migratoire de l'Hexagone. Des propos qui sont "à prendre avec des pincettes", selon François Durpaire, historien et spécialiste de l'éducation et de la diversité culturelle aux Etats-Unis et en France.



"Entre Barack Obama et Donald Trump, il y a une grande différence : on avait un président qui était amoureux du monde, qui était cosmopolite [...] Et on revient à un président américain plus classique du style George W.Bush, qui connaît mal le monde", déclare François Durpaire. Selon l'historien, Donald Trump est avant tout un homme d'affaires et a voyagé à travers le monde pour y faire du business. "La France n'est pas un pays qu'il connaît, d'ailleurs il ne parle pas de la France directement, mais de ce que ses amis lui disent."

"Ses propos ne sont pas contre la France, ils sont pour son électorat"

Si le président américain innove avec des tweets, il n'est pas pour autant l'inventeur du "french-bashing". "Il y a d'autres politiques américains qui le pratiquent, c'est même devenu un sport politique". Cependant, le chef d'État considère la France comme "tout ce qu'il rejette : le multiculturalisme".

Donald Trump peut-il prendre des décisions économiques ou diplomatiques anti-françaises ? "Il faut prendre ce qu'il dit avec des pincettes. Ses propos ne sont pas contre la France, ils sont pour son électorat", précise François Durpaire en insistant sur la rupture de Donald Trump et son absence de diplomatie.