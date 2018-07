L'OMC pessimiste sur la croissance mondiale

publié le 29/09/2016 à 01:25

La chute du commerce mondial se confirme. L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme, mardi 27 septembre. Selon l'organisation internationale, la hausse des échanges ne sera que de 1,7% pour l'année 2016. Derrière ce chiffre se cache le taux le plus faible jamais enregistré depuis 30 ans, si l'on met à part les crises de 2001 et de 2009.



Les achats et les ventes de marchandises entre pays n'ont plus la cote. Un phénomène qui inquiète l'OMC qui plaide pour moins de protectionnisme. Les populismes poussent les partis au pouvoir à restreindre les échanges, prévient l'Organisation dirigée par le Brésilien Roberto Azevêdo, qui constate une hostilité croissante face à la mondialisation. Et ce n'est pas fini, car il faudra surveiller maintenant quelles conséquences concrètes entraînera le Brexit sur le commerce.