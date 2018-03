publié le 29/07/2016 à 08:17

Un ralentissement net de la croissance au deuxième trimestre, marqué par une stagnation du PIB. Pour le ministère des Finances, le résultat est "décevant", mais "ne remet pas en cause la prévision de croissance de 1.5% en 2016", a-t-il indiqué dans un communiqué. "Il s'explique évidemment avant tout par la croissance exceptionnelle du premier trimestre (+0.7% ndlr), mais également par des effets ponctuels au deuxième trimestre, notamment les grèves dans les raffineries qui ont pesé sur la production", explique Bercy, soulignant toutefois que "l'économie française reste sur une dynamique de reprise".





Léthargie des trois principaux moteurs de la croissance. La consommation est restée stable, et les exportations ont chuté de 0.3%, à l'instar des investissements, en baisse de 0.4%. Le contexte très particulier de ce printemps, marqué par les attentats, les conflits sociaux et les intempéries, a sans doute beaucoup joué dans ce résultat. Une mauvaise nouvelle pour le gouvernement qui prévoyait une croissance de 1.5% en 2016. Objectif qui sera d'autant plus difficile à atteindre que la fin d'année verra s'ajouter les incertitudes liées aux élections présidentielles en France et aux États-Unis.