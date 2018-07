publié le 29/11/2016 à 07:52

Un petit coin de ciel bleu s'annonce sur le plan économique dès l’an prochain. Selon l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE), l'activité dans le monde devrait augmenter de 3,3%, ce qui est un rythme de croissance tout à fait significatif. Mieux encore : 2018 devrait enregistre une accélération supplémentaire pour les 35 pays membres du club. Ce regain de vigueur serait à mettre au crédit de l’économie américaine, qui va continuer sur sa lancée l’an prochain et pousser les feux en 2018 avec une prévision de croissance de 3%. Si cela se confirme, ce serait sa meilleure performance depuis 2005.



C'est pour partie l'effet Donald Trump. Les analystes attendent beaucoup des 500 milliards de dollars de grands travaux promis par le président élu des États-Unis ainsi que de la baisse d’impôt et de taxes annoncée dès sa prise de fonction. Mais pour être complet, c'est aussi le bénéfice de l’héritage Obama.

Le quarante-quatrième président laisse une situation globalement favorable. Il a tenu ses budgets, ce qui va permettre à Donald Trump de dépenser au début de son mandat sans trop compter. Il laisse un marché du travail proche du plein emploi, ce qui a un effet très positif sur les salaires, le pouvoir d'achat des américains, et donc sur la consommation (on l’a constaté lors du Black Friday). Un cercle vertueux qui va permettre à l’Amérique de jouer le rôle d’un tracteur pour l’ensemble des pays de la Zone euro, qui devrait retrouver des marges de manœuvre.

La France à la traîne ?

Pour l’ensemble de cette zone, l’OCDE nous prévoit une hausse de l’activité autour de 2%. Avec, malheureusement, quelques points faibles dont la France. On nous promet une croissance inférieure à la moyenne de nos partenaires. Pour recoller au peloton, l'Organisation conseille aux pays traînards de retourner leur veste : faire un peu moins de rigueur budgétaire et plus de dépenses publiques très ciblées pour soutenir leur activité.



François Fillon, le seul candidat dont on connait à ce jourle programme, est prévenu : il est à contre-courant des recommandations des experts internationaux. Sauf à profiter de la baisse des taux pour faire un peu de relance.

Le bloc-notes

- L'Europe n'a jamais produit autant de véhicules : plus de 20 millions de voitures particulières et d'utilitaires. Les pays de l'Est ont capté l'essentiel de la croissance.



- Les salariés sont moins bien remboursés par les contrats dits "responsables" des complémentaires santé, selon une étude du courtier en assurances Mercer.

La note du jour

02/20 au fabricant de jeux de cartes américain CAH qui a réussi à récolter 100.000 dollars sur son site pour faire un immense trou au milieu de nulle part pour, dit-il, "creuser la réflexion et les âmes".