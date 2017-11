publié le 25/11/2016 à 12:17

Vingt-quatre heures de super-soldes sur tout ce qui s'achète. Annoncé depuis plusieurs jours à grand renfort de prospectus et de campagnes mails, le Black Friday est ouvert depuis minuit. Le dernier vendredi de novembre, les marques s'offrent un temps fort promotionnel pour inciter les clients à commencer leurs achats de Noël. Arrivée sur la pointe des pieds dans l'Hexagone il y a quatre ans, cette opération commerciale venue des États-Unis est désormais un événement incontournable pour les chasseurs de bonnes affaires.



L'an dernier, le "vendredi noir" avait été totalement éclipsé par les attentats du 13 novembre et le contexte anxiogène n'incitant guère aux achats. Cette année, les marques s'en donnent à cœur joie et rivalisent de rabais alléchants : 47% en moyenne dans les rayons alimentaires et de loisirs, 45% sur l'équipement domestique et 30% sur les produits high-tech et audiovisuels, selon une étude de Dealabs.

Si le jour phare de l'opération reste vendredi, pour beaucoup d'enseignes du web, les soldes vont s'étirer tout le week-end. Comme l'écrit le magazine professionnel LSA, le Black Friday devrait dégager environ 735 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le commerce en ligne en France. Et il n'est même pas nécessaire de se déplacer puisque de nombreux sites Internet ajoutent la gratuité de la livraison à leurs rabais monstres.

Même Apple s'y met

Pour ce cru 2016, Amazon a mis en place le "Black Friday Week", la plus grande opération promotionnelle jamais organisée sur son site. Du 21 au 28 novembre, plus de 10.000 articles font l'objet de rabais et des ventes flash sont organisées toutes les cinq minutes entre 6h et 18h, avec un bouquet final ce vendredi. La Fnac a lancé les hostilités dès jeudi soir en magasin et annonce jusqu'à 50% de rabais en ligne sur des produits Asus, Microsoft, GoPro, Samsung, Sonos, Sony, Xbox.



Chez CDiscount, les offres sont en ligne depuis quelques jours. Le site du groupe Casino met en place jusqu'à dimanche les "Friiiiidays", une sélection de produits en tous genres bradés disponibles dans certains magasins Géant Casino. Pas de soldes chez Priceminister qui propose les "Price Days", des codes de réduction valables sur tous les paniers à partir d'un certain montant dépensé sur le site. Un dispositif similaire est mis en place sur RueduCommerce.



Pour la première fois cette année, Apple s'essaie à l'opération commerciale dans ses Apple Store français. Pas de soldes tonitruantes à l'horizon mais des cartes cadeaux iTunes sont offertes sur l'achat de certains produits, de 25 euros pour l'achat d'une Apple Watch Serie 1, à 150 euros pour celui de certains MacBook. Pour les promotions, il faut se tourner vers Darty et la Fnac qui proposent jusqu'à 80 euros de ristourne sur certains iPhone et iPad.

H&M, Zara, La Redoute et Sarenza sont de la partie

La mode n'est pas en reste puisque H&M et Zara proposent 20% de ristourne sur leurs articles vendredi. Pour son "Grand week-end", La Redoute propose jusqu'à 60% de réduction sur certains produits. Sur la boutique en ligne britannique Asos, tous les articles sont à -20% tout le week-end avec le code GOGOGO. Enfin, Sarenza propose jusqu'à 70% de réduction sur certains modèles de chaussures jusqu'à vendredi minuit.