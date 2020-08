L'ancien roi d'Espagne Juan Carlos s'est exilé aux Émirats arabes unis

et AFP

Juan Carlos, l'ancien roi d'Espagne, a décidé de s'exiler début août afin de ne pas entacher la réputation et le règne de son fils Felipe VI car l'ancien souverain est poursuivi par des soupçons de malversations.

L'ex-souverain, 82 ans, "s'est rendu aux Émirats arabes unis le 3 août et y reste", a déclaré un porte-parole de la Maison royale, sans autre précision, le lundi 17 août. L'ancien monarque avait annoncé le 3 août via un communiqué de la Casa Real qu'il s'éloignait de son pays pour "faciliter l'exercice" de ses fonctions à son fils Felipe VI, au moment où les justices suisse et espagnole épluchent ses comptes en banque.

La presse espagnole avait d'abord évoqué un départ pour la République dominicaine ou encore le Portugal même si les Émirats arabes unis ont aussi été évoqués depuis début août.