Vacances en Espagne : à la découverte du Madrid secret d'Isabelle

publié le 16/08/2020 à 10:32

Isabelle Marleix, une Française de 49 ans, vit depuis 25 ans à Madrid. Cette maman de deux enfants travaille dans une grande entreprise espagnole et nous fait découvrir le quartier d’Arganzuela, au sud de la capitale, où "famille, enfants, personnes âgées et petits commerces" se côtoient.



Un quartier en plein essor qui est devenu ces dix dernières années le poumon vert de Madrid avec la récupération des berges du fleuve, longtemps oublié du Manzanares. Elle nous explique pourquoi elle aime cette ville si chaleureuse, nous fait découvrir le marché couvert d’Arganzuela et nous emmène le long de "Madrid Rio", la coulée verte de la capitale où fleurissent les nouvelles adresses de gastrobar et bar à tapas tendance.

"Autour de cette coulée verte, on sent qu'il y a plein de nouveaux lieux", témoigne-t-elle, "de nouveaux restaurants, de nouveaux bars qui surgissent, qui se mélangent un peu aussi, avec des adresses plus traditionnelles où on peut manger des plats typiques espagnols". Un mélange à l'image de l'Espagne : entre tradition et modernité.