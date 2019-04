Israël : si Netanyahou gagne les élections, il pourra remercier Donald Trump

publié le 09/04/2019 à 07:55

Les élections se tiennent en Israël mardi 9 avril. Un scrutin suivi de très près par Donald Trump. Et pour cause, le président américain, qui figure même en photo sur d’immenses panneaux électoraux du premier ministre israélien, a tout fait pour aider son ami Netanyahou. Il l’a d'ailleurs reçu à la Maison Blanche il y a quelques jours.



Le chef d'État a annoncé dans un tweet que les États-Unis reconnaissent la souveraineté d’Israël sur le Golan, annexé lors de la Guerre des Six Jours. Un tweet qui rompt avec la position américaine tenue depuis 1967. Donald Trump raconte avoir pris cette décision en quelques minutes, après un cours d’histoire accéléré. Même son ministre des Affaires Étrangères, qui se trouvait en Israël, a découvert cette décision historique sur Twitter.

Autre "coup de pouce" : Washington a également annoncé lundi 8 avril que les Gardiens de la Révolution Islamique, en Iran, sont désormais classés comme une organisation terroriste.

Une alliance à la fois intime et stratégique

Cette proximité étonnante entre les deux dirigeants tient d'abord du fait que les États-Unis sont le principal allié d’Israël, même si Netanyahou avait des relations glaciales avec Obama. Mais avec Donald Trump, il y a quelque chose en plus, une proximité personnelle. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps, et le gendre du président, Jared Kushner, est un ami de la famille Netanyahou.



L'époux d'Ivanka Trump est d'ailleurs chargé de présenter un plan de paix au Proche-Orient. Son beau-père a dit un jour que si son gendre ne peut arriver à un accord de paix, personne ne le pourra : ce que prépare la Maison Blanche, c’est donc une alliance entre Israël et l’Arabie Saoudite, contre l’ennemi commun iranien.

Des conséquences sur la politique américaine

Lorsque le président américain a déménagé l’ambassade à Jérusalem, c’était surtout pour honorer une promesse faite aux chrétiens évangéliques conservateurs. Donald Trump était ce week-end avec des républicains de la communauté juive, à l’invitation d’un milliardaire des casinos de Las Vegas. Le président leur a parlé de Netanyahou en le nommant "votre premier ministre", simplement parce qu'il appartiennent à la communauté juive.



Et quand une élue démocrate musulmane du Congrès a récemment dénoncé la double allégeance de certains juifs américains, elle a été accusée d’antisémitisme par Donald Trump, et par Fox News. Les républicains ont même fait voter une résolution à la Chambre. Si "Bibi" Netanyahou est réélu malgré les affaires, il pourra remercier son ami Donald Trump.