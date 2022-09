INVITÉ RTL - Guerre en Ukraine : "J'ai considéré que c'était ma guerre", dit Florent Coury

Florent Coury est le premier Français à s'être engagé dans la légion internationale du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Rentré d'Ukraine, il sort le livre Engagé volontaire, où il dresse le portrait d'un peuple entré en résistance. Père de trois enfants et âgé de 39 ans, il s'engage le 1er mars 2022, deux jours après l'appel du président Zelensky. "Je savais que je partais dans l'inconnu n'ayant pas de formation militaire. J'ai considéré que le risque était avant tout de ne rien faire", livre-t-il.

Avant de s'engager, il était directeur des ressources humaines chez Renault. Sur place, il s'est occupé du recrutement des soldats de la légion des volontaires étrangers. Son expérience professionnelle lui a servi au quotidien : "Vous devez être capable de prendre des décisions, même si parfois, vous savez que vous allez vous tromper. Et puis surtout, vous devez être conscient de la responsabilité que vous avez."

Dans ce livre, il dresse le portrait de plusieurs personnes rencontrées dans la Légion géorgienne en Turquie, des profils totalement romanesques. Il veut témoigner pour ses camarades qui n'ont pas voix et qui sont restés sur le terrain. "Ça a été un déclic. J'ai considéré que la cause de l'Ukraine était la cause de notre liberté. De mon point de vue politique, toute guerre européenne est une guerre civile. Donc, j'ai considéré que c'était ma guerre", explique Florent Coury, volontaire français en Ukraine.

