publié le 23/07/2019 à 21:08

New York sous les eaux, après un épisode caniculaire. La ville américaine a subi de violents orages depuis lundi 22 juillet, qui ont paralysé les rues et l'État du New Jersey. Ces derniers jours, elle a connu une vague de chaleur importante, quand un rafraîchissement a créé ces orages torrentiels.

Les images de l'inondation montrent des promeneurs ayant de l'eau jusqu'aux genoux dans les rues. D'autres images ont encore présenté des voitures stationnés largement immergées dans l'eau brunâtre.

Les autorités ont appelé les habitants à éviter de prendre le métro et à ne pas rouler dans les zones inondées. Ces intempéries ont privé 18.000 personnes d'électricité dans l'est américain. Sont particulièrement concernés les quartiers de Brooklyn, du Queens, de Staten Island et du New Jersey.