publié le 05/08/2018 à 15:00

L'île de Lombok (Indonésie) a été secouée par un important séisme de magnitude 7, dimanche 5 août, a annoncé l'Institut américain de géophysique (USGS). Le tremblement de terre s'est déclenché à 10 kilomètres de profondeur, a précisé l'USGS.



Une alerte au tsunami a été lancée par les autorités, et la population invitée à se mettre à l'abri loin du rivage. Elle a finalement été levée, confirme l'ambassade de France à Jakarta. En 2004, un tsunami déclenché par un séisme de magnitude 9,3 au large de l'île indonésienne de Sumatra avait tué près de 220.000 personnes.

L'île de Lombok avait déjà été touchée par un puissant séisme une semaine plus tôt, le 29 juillet. D'une magnitude plus faible (6,4), il avait fait 17 morts et plus d'une centaine de blessés. Plus de 120 répliques avaient suivi ce séisme.

Tremblement de terre au nord de lombok, 7 echelle richter, avec un risque de tsunami potentiel. Veuillez vous eloigner des cotes et rejoindre des points situes en hauteur. Dans tous les cas suivez les consignes donnees par les autorites. — Ambafrance Jakarta (@FranceJakartaFR) 5 août 2018