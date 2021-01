Des cyclistes circulent dans la ville de New Delhi en Inde, le 7 novembre 2017

publié le 19/01/2021 à 15:15

Un accident mortel a eu lieu dans la nuit de lundi 18 à mardi 19 janvier sur une route du district de Suraj, dans l'État du Gujarat dans l'Ouest de l'Inde. Un camion dont le conducteur avait perdu le contrôle a effectué une sortie de route en pleine nuit, fauchant sur le bord de la route des personnes qui dormaient. Le bilan fait état d'au moins 15 morts selon les autorités.

Parmi les défunts figuraient une petite fille, huit femmes et six hommes, a précisé le fonctionnaire de police Usha Rada. On dénombre également 6 autres blessés. Le camion à l'origine du drame était entré en collision avec un tracteur qui transportait de la canne à sucre, peu après minuit, au niveau d'un carrefour.

"Le conducteur du camion (...) a perdu le contrôle du véhicule lequel en sortant de la route a écrasé des ouvriers qui dormaient au bord", a raconté l'officier de police C M Jadeja. Selon la police, les chauffeurs du camion et du tracteur ont tous deux été arrêtés.

En 2019, plus de 150.000 personnes ont trouvé la mort dans quelque 500.000 accidents sur les routes indiennes, soit 410 décès par jour ou 17 morts par heure, selon des données gouvernementales

Le ministre des Transports Nitin Gadkari a déclaré lundi en lançant une campagne nationale d'un mois pour la sécurité routière que le gouvernement espère réduire de moitié le nombre de morts et d'accidents de la route d'ici 2025.