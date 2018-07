Incendies en Grèce : "Je n'ai plus rien", se désole un habitant

publié le 25/07/2018 à 14:30

Trois jours de deuil national ont été décrétés en Grèce. Les violents incendies de forêts autour d'Athènes ont fait au moins 74 morts. Ils s'avèrent parmi les plus meurtriers en Europe depuis le début du siècle.



Et la petite localité de Mati à une quarantaine de kilomètres à l'est d'Athènes a été réduite en cendres. Les gymnases, écoles ou encore un camp de l'armée aménagés de Mati, hébergent des centaines de personnes qui n'ont plus de toit depuis 48 heures.

"J'ai juste eu le temps de sortir mais mes chats n'ont pas eu cette chance, raconte l'un d'eux, désemparé. Je me suis tellement endetté pour acheter cette maison, maintenant je n'ai plus rien, je suis parti en chaussons, c'est tout ce que j'ai".

Alors que les cendres fument encore, la peine laisse peu à peu la place à la colère. L'heure est aux responsabilités.

Les autorités locales fustigent la préfecture de la région d'Athènes qui n'a pas donné l'ordre d'évacuation des maisons dès les premiers départs de feu alors que toute la région était classée sous haute tension, comme le confirme un autre habitant du quartier : "C'est une tragédie nationale. Et moi, je suis choqué de voir que la machine étatique n'était pas prête, encore une fois".



"Il n'est pas normal que des personnes meurent dans ces conditions en temps de paix", ajoute-t-il.



Le gouvernement se tourne plutôt sur la cause de ces incendies et n'exclue pas l'origine criminelle de ces flammes.