Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky limoge le chef de la sécurité de Kharkiv

Le président Volodymyr Zelensky a annoncé dimanche avoir limogé le chef de la sécurité de Kharkiv, région dans laquelle se situe la ville éponyme, la deuxième plus grande d'Ukraine, située au nord-est du pays. Selon le président, le chef des services de sécurité "ne travaillait pas à (sa) défense" depuis le début de l'invasion russe, le 24 février dernier.

Chaque jour, Volodymyr Zelensky s'adresse aux Ukrainiens et au monde dans un message vidéo. Dans celui de dimanche, il a affirmé après sa première visite dans l'est du pays depuis le début de l'invasion : "Je suis venu, j'ai vu, et j'ai limogé le chef des services de sécurité de la région, parce qu'il ne travaillait pas à la défense de la ville depuis les premiers jours de cette guerre, mais ne pensait qu'à lui-même."

De retour à Kiev, Volodymyr Zelensky rencontrera Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères, dans la journée de lundi.

