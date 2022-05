Guerre en Ukraine : quels risques pour les journalistes sur place ?

Le sujet du jour. Depuis le début de la guerre en Ukraine, au moins huit journalistes ont perdu la vie alors qu'ils couvraient le conflit. Ce lundi 30 mai, le nom du Français Frédéric Leclerc-Imhoff s'ajoutait à cette triste liste. Le reporter d'images de 32 ans a perdu la vie alors qu'il réalisait un reportage sur une évacuation de civils.

Pourquoi on en parle ? Quelles sont les conditions de travail des journalistes sur place ? Les reporters sont-ils formés avant de partir en Ukraine ?



Analyse. "Il y a des réflexes à avoir avant de partir sur un terrain de guerre. Ce qui est très important, c'est de trouver le bon fixeur. Parce qu'il va dire 'attention, cette zone-là, elle est trop dangereuse', 'attention cette route-là, je ne la sens pas, on fait un détour'. Finalement, le stage commando, il nous apprend de la théorie, mais chaque terrain est différent et le rôle du fixeur est primordial", explique Cyrielle Stadler, journaliste reporter à M6.

"Il y a quand même ce besoin de repartir notamment parce que ça n'est pas fini. C'est toujours difficile de partir d'un conflit qui n'est pas fini, parce qu'on on veut savoir, on veut continuer à raconter ce qui se passe, on veut montrer la réalité de cette guerre qui est absolument horrible. C'est toujours difficile de partir d'un conflit qui continue", ajoute Émilie Baujard, grand reporter RTL.





